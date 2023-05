Infirmière tuée à Reims : le profil du suspect pose question

Durée de la vidéo : 2 min.

France 3

Article rédigé par E. Lagarde, A. Mikoczy, A.Lay S. Guibout, D. Fossard, A. Sarlat, J.Martin France 3 Grand Est, @RevelateursFTV, A.Brodin - France 3 France Télévisions 19/20

Après le drame, on en sait plus sur le profil du principal suspect, mardi 23 mai. Il souffre de troubles psychiatriques et avait déjà poignardé quatre personnes il y a six ans.

Un silence pesant a envahi la cour d'honneur de l'hôpital de Reims (Marne), en fin de journée, mardi 23 mai. Tous les soignants qui ont pu quitter leurs postes sont venus rendre hommage à leur collègue décédée. "On est extrêmement choqués", confie une soignante. Carène Mézino avait 38 ans et était mère de deux enfants. Dans son village, tout le monde connaissait l'infirmière.

Un ressentiment contre les services de psychiatrie L'agresseur présumé est toujours en garde à vue dans une clinique psychiatrique. Après son arrestation, il avait exprimé son ressentiment contre les services de psychiatrie, où il avait fait de nombreux séjours. "J'en veux aux blouses blanches. À chaque fois que j'en croiserai une, je la planterai pour me venger", avait déclaré le suspect. Pour le maire de la ville, celui-ci aurait dû être interné.