Incendies en Gironde : "On n'était pas bien", racontent ces habitants et vacanciers évacués qui ont pu retourner au Pyla-sur-Mer

Un peu plus de 6 000 personnes sur les 37 000 qui ont été évacuées en raison des incendies de Landiras et la Teste-de-Buch ont pu retrouver leurs habitations. Au Pyla, les habitants se sentent rassurés maintenant qu'ils sont rentrés chez eux.

"Il y a toute la pente où les gens font de l'aile volante, voyez toute la descente, tous les pins, tout est grillé." Installée sous le parasol à son endroit fétiche sur la plage du Haut Pyla à la Teste-de-Buch (Gironde), Françoise regarde au loin la dune du Pilat, cet immense site jaune clair entouré de pins. La semaine dernière, ils étaient verts. Aujourd'hui, au loin, on ne voit que des traînées de cendres. " Regardez sur la plage, parce qu'il va falloir la nettoyer", se désole-t-elle.

Depuis 60 ans, cette habitante d'Arcachon est une "aficionado" de cette plage, surnommée la plage de la Garolle par les connaisseurs. Elle vient d'ailleurs avec son mari et ses deux petites-filles, ravie de retrouver les lieux. "On n'était pas bien, assure-t-elle. C'est une institution, la plage de la Garolle. On a l'habitude de venir ici, on a tous nos amis, on se connaît tous. C'est une grande famille."

C'est aussi le soulagement pour les 3 000 habitants du Pyla-sur-Mer, qui ont pu retrouver leur maison. Dès que la route du village a rouvert, Léo et sa sœur Marie sont revenus avec leurs parents dans leur maison de vacances. "On a des choses qui ont à nos yeux énormément de valeur, c'est une maison qu'on aime beaucoup", confie Marie qui avait peur que des objets brûlent à l'extérieur, que la maison s'embrase.

Daniel est venu en vélo vérifier que sa maison n'a pas été touchée par l'incendie au Pyla (Gironde), le 21 juillet 2022. (THOMAS GIRAUDEAU / RADIO FRANCE)

Et pour cause : le village n'est situé qu'à quelques kilomètres à peine de l'incendie qui sévit toujours. Daniel était aussi très inquiet pour sa maison. Il en sort plutôt rassuré après trois jours à se faire du mauvais sang. "À priori, tout est ok, lance-t-il après avoir fait le tour du propriétaire. Il n'y a pas de maisons qui ont pris feu. C'est compliqué parce qu'avec les chaleurs qu'on a eu, on était peut-être à trois kilomètres à vol d'oiseau, ce qui n'est absolument rien. Donc, si on peut revenir, effectivement on est très contents."