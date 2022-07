Incendies en Gironde : l'accès à la dune du Pilat va rouvrir mercredi

La dune du Pilat, voisine de la forêt dévastée par un des deux incendies qui ont touché la Gironde, sera à nouveau accessible au public à partir de mercredi 27 juillet, a annoncé la préfecture mardi. Le feu de forêt de la Teste-de-Buch, qui s'est déclaré deux semaines plus tôt, a notamment détruit 7 000 hectares à proximité de la plus grande dune d'Europe, comme on le voit sur les images satellites.

Les visiteurs pourront y accéder "dans des conditions sécurisées et avec des cheminements guidés", assure la préfète de Gironde Fabienne Buccio dans un communiqué. "Ils devront arriver en bus, car les flammes ont endommagé le parking du site", précise le maire de La Teste-de-Buch, Patrick Davet.

Si les deux incendies de Gironde ont été déclarés "fixés" lundi, ils ne sont pas entièrement éteints. "En l'absence à cette heure de sécurisation suffisante, l'accès aux massifs brûlés reste interdit", prévient la préfète. La route départementale 218, qui relie La Teste-de-Buch à Biscarrosse (Landes) en longeant la dune, restera fermée jusqu'à la complète sécurisation de la chaussée et des abords.