Incendie en Gironde : "On a été pris au dépourvu", témoigne le maire de Sainte-Hélène, après une nuit "qui s'est plutôt bien passée"

"La nuit s'est plutôt bien passée", indique Lionel Montillaud, maire de Saint-Hélène, jeudi 15 septembre sur franceinfo, concernant l'incendie qui s'est déclaré lundi à Saumos, en Gironde. Le feu a ravagé plus de 3 700 hectares selon le dernier bilan, mercredi soir. "Le feu est contenu, il n'avance quasiment plus", ajoute l'élu. Cependant, il n'est toujours pas considéré comme fixé. Selon lui, la majorité de l'incendie se trouve actuellement sur sa commune, soit "les deux tiers des hectares brûlés".

"L'inconnu, c'est le vent", explique le maire de Sainte-Hélène. Lionel Montillaud évoque un incendie "difficile à gérer", qui "s'est propagé très rapidement" à sa commune. "Je l'ai vu en moins de deux heures faire entre six et huit kilomètres pour venir sur notre commune. Ça a été très, très rapide et très, très dynamique, on a été pris au dépourvu à tous les niveaux", témoigne-t-il.

"Les évacuations se sont plutôt bien passées, dans le calme, sans trop de panique", assure l'élu, même s'il conçoit que c'est "toujours une épreuve difficile de quitter son domicile". Entre 1 200 et 1 500 personnes ont été évacuées dans son secteur, depuis mardi. "On espère pouvoir leur permettre de regagner leur domicile dans la journée ou demain au plus tard si les conditions météo restent positives", indique Lionel Montillaud.