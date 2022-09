Incendie en Gironde : "On a de bons motifs d'espoir", rassure le sous-préfet de Lesparre-Médoc

Fabrice Thibier indique que "plus de 1 000 sapeurs-pompiers étaient à pied d'œuvre" pour lutter contre ce feu de fôret en Gironde qui a déjà détruit plus de 3 700 hectares depuis lundi.

"Le feu n'est pas fixé mais la situation est plus stable", a commenté sur franceinfo merc'redi 14 septembre Fabrice Thibier, sous-préfet de Lesparre-Médoc, alors que plus de 3 700 hectares sont partis en fumée dans l'incendie qui touche la Gironde depuis lundi 12 septembre.

"On a un feu actif : il y a eu plus de 20 reprises de feu qui ont été traitées par les moyens aériens et terrestres", précise le sous-préfet. Et d'ajouter : "Plus de 1 000 sapeurs-pompiers étaient à pied d'œuvre, avec 300 véhicules en forêt, six Canadair, trois Dash et trois hélicoptères bombardier d'eau."

"On avait un panache de fumée, assez intense et désagréable, qui se dirigeait vers la commune de Sainte-Hélène, on a donc utilisé une stratégie de retardement avec 21 largages de retardant à cet endroit et l'évacuation de la population de la moitié du bourg de Sainte-Hélène, soit 1 000 personnes", explique le sous-préfet.

Concernant la progression du feu, il répond : "On a un vent qui vient d'ouest, plus chargé d'humidité, jusqu'à minuit. À partir de minuit, on a un vent d'une direction inconnue mais beaucoup plus faible. On a de bons motifs d'espoir." Au total, les sapeurs-pompiers ont évacué 1 840 personnes. Le parquet a décidé d'ouvrir une enquête pour déterminer l'origine de ce départ de feu.