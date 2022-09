Incendie en Gironde : le feu n'a pas progressé dans la nuit

Une accalmie. L'incendie qui s'est déclaré lundi en Gironde, dans la commune de Saumos, et a déjà ravagé plus de 3 700 hectares de végétation et de forêt, "n'a pas progressé" dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 septembre, a annoncé la préfecture. "Le feu n'a pas progressé. Aucune nouvelle surface brûlée. Aucune nouvelle évacuation", peut-on lire dans un tweet publié dans la matinée par la préfète de la Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Buccio.

L'action des #pompiers a permis de défendre des points sensibles toute la nuit. Elle se poursuit sur tous les fronts. D'importants moyens terrestres et aériens sont mobilisés pic.twitter.com/XvZwt6hbe0 — Préfète de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde (@PrefAquitaine33) September 15, 2022

Les pompiers sont mobilisés depuis lundi pour contenir cet incendie, au cœur de la Gironde déjà touchée cet été. Au total, 1 840 habitants ont été évacués dans les communes de Saumos et de Saint-Hélène, dans cette zone sud du Médoc entre la station balnéaire de Lacanau, sur la côte Atlantique, et l'agglomération bordelaise.