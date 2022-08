Incendie en Gironde : la solidarité s’organise

Jeudi 11 août 2022, plusieurs communes de Gironde ont des allures de villes fantômes en Gironde. La raison ? La population a évacué alors que l’incendie progresse toujours au sein du département. En effet, les maisons sont abandonnées par des habitants qui n’ont eu le temps que de prendre l’essentiel avant de fuir. Certains ont été accueillis dans un gymnase trente kilomètres plus au sud. Le secteur est épargné par les flammes, mais les habitants sont solidaires.

Des dons pour les pompiers

Pour ceux qui ont passé la nuit de mercredi à jeudi et qui n’ont pas d’autre point de chute, cette aide est essentielle. "On est surpris nous-mêmes. (…) S’il n’y avait pas tout ce monde derrière pour nous aider, on serait perdus", explique un homme. Dans un café, des dons destinés aux pompiers affluent. Ils seront apportés aux soldats du feu, encore en lutte contre l’incendie.