Incendies en Gironde : des habitants obligés d’évacuer pour la deuxième fois

Face à l’avancée très rapide des flammes, près de 6 000 personnes ont dû être évacuées en urgence, notamment sur les communes d'Hostens et de Sainte-Magne, en Gironde. Les habitants revivent le cauchemar de juillet, où certains avaient dû passer près d'une semaine loin de chez eux.

Des ruines encore fumantes. Des maisons calcinées sont tout ce qu'il reste d'une partie d'un quartier. Dans le secteur, seize maisons ont brûlé, toutes situées à l’orée de la forêt des Landes de Gascogne. Les habitants évacués sont accueillis à la salle des fêtes. Certains sont évacués pour la deuxième fois en un mois.



Des évacuations à la hâte

Mercredi 10 août au matin, le feu progressait encore. Un nouveau secteur a été évacué. Une famille de cinq enfants fuit à la hâte et emporte l’essentiel dans les voitures. La chienne et les chats sont dans le véhicule. Le père de famille part la peur au ventre, car il a construit la maison il y a dix-sept ans. "J’ai fait les fondations jusqu’à la toiture donc c’est une grosse partie de ma vie. Tout ce que j’ai pu mettre dedans, c’est beaucoup de choses", témoigne Willy Galtaud, ému. Partir et abandonner son bien est difficile. Certains préfèrent rester. Les gendarmes font donc du porte-à-porte.