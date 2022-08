DIRECT. Incendies en Gironde : 6 000 hectares dévorés par les flammes et 16 maisons détruites après des reprises du feu de Landiras

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #INCENDIES

: 🔥 #IncendiesGironde | 6000 ha de brûlés ▶️Le feu très virulent s’est étendu au département des #Landes▶️Le front de l’incendie se dirige vers l’#A63📍Point presse en direct du PCO de #Landiras à 9h30➕d'infos👉https://t.co/EKlXMyD0nI https://t.co/FjY2DTspoO



: Les reprises d'incendies près de Landiras (Gironde) ont désormais ravagé 6 000 hectares de forêts de pins depuis hier après-midi, annonce la préfecture de Gironde. Le "feu est très virulent et s'est étendu au département des Landes. Les communes d'Hostens, de Saint-Magne et des secteurs de Belin-Béliet ont été évacuées", soit environ 3 800 personnes, selon un communiqué.

: Il est 9 heures ! Faisons un point sur l'actualité :



• Plusieurs feux se sont déclarés hier en Gironde, près de Landiras. Les flammes ont déjà ravagé 6 000 hectares de forêts de pins, annonce ce matin la préfecture. Le "feu est très virulent et s'est étendu au département des Landes. Les communes d'Hostens, de Saint-Magne et des secteurs de Belin-Béliet ont été évacuées", soit environ 3 800 personnes, selon un communiqué.



• Environ 3 000 campeurs et habitants de deux villages de l'Aveyron ont dû être évacués hier par précaution en raison d'un incendie qui a ravagé 700 hectares de végétation, mais qui a cessé de progresser sans pour autant être maîtrisé.



•La canicule regagne du terrain dans le sud-ouest avec des températures maximales prévues jusqu'à 40 degrés localement. Au total, 16 départements sont placés en vigilance orange canicule, de la Loire-Atlantique aux Hautes-Pyrénées.



• Treize civils ont été tués cette nuit dans des bombardements russes dans la région de Dnipropetrovsk, dans le centre-est de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur Valentin Reznitchenko.



Sorti de la Seine après une opération périlleuse qui a duré toute la nuit, le béluga a été placé à l'arrière d'un camion qui a pris à l'aube la route de Ouistreham, prochaine étape de la course contre la montre pour sauver ce cétacé à l'état de santé "alarmant".





: Les autorités ont ordonné l'évacuation de tout le village perché de Mostuéjouls, dans les gorges du Tarn, non loin de la forêt de résineux en proie aux flammes, en plein Parc naturel régional des Grands Causses. Les pompiers, jusqu'à 600 au plus fort de la mobilisation, estiment qu'il leur faudra encore trois jours pour éteindre le feu. Deux d'entre eux ont été légèrement blessés.

: En Aveyron, environ 3 000 campeurs et habitants de deux villages ont dû être évacués par précaution en raison d'un incendie qui a ravagé 700 hectares de végétation, mais qui a cessé de progresser sans pour autant être maîtrisé. L'évolution de l'incendie reste incertaine en raison du vent. Une partie du feu, situé sur des barres rocheuses, était toujours inaccessible cette nuit aux pompiers.



(Valentine CHAPUIS / AFP)

: "La situation est très défavorable. Nous maintenons l'ensemble des moyens disponibles au sol pour toute la nuit, avec de nombreuses défenses de points sensibles à venir", a souligné le lieutenant-colonel Mendousse, officier de communication au Service Départemental d'Incendie et de Secours (Sdis) de la Gironde.

: L'incendie qui s'est déclaré dans le sud de la Gironde, au niveau des communes d'Hostens, Saint-Magne et Cabanac-et-Villagrains, s'est propagé au département des Landes cette nuit. Ces feux ont brûlé 4 000 hectares, ont déclaré les pompiers à France Bleu Gascogne. Ce sont des reprises de l'incendie historique de Landiras, qui avait ravagé plus de 13 000 hectares en juillet dernier.



(Handout / SDIS 33 / AFP)

: Faisons un point sur l'actualité :



Le béluga, égaré dans la Seine depuis une semaine, a été sorti cette nuit de l'écluse de Saint-Pierre-la-Garenne (Eure), première étape de l'opération "hors norme" pour tenter de le remettre en mer.





• La canicule regagne du terrain dans le sud-ouest aujourd'hui, avec des températures maximales prévues jusqu'à 40 degrés localement. Elle devrait prendre fin dimanche avec des orages attendus dans toute la France.



• La situation est jugée "très défavorable" en Gironde, où des reprises de feux du gigantesque incendie de Landiras en juillet, ont ravagé hier soir 1 000 hectares de pins, nécessitant l'évacuation par précaution de 3 500 personnes de ce secteur forestier, selon la préfecture.



• C'est également critique en Aveyron, où environ 3 000 campeurs et habitants de deux villages ont dû être évacués hier par précaution en raison d'un feu qui a ravagé 700 hectares de végétation, mais qui a cessé de progresser sans pour autant être maîtrisé. Dans le Maine-et-Loire, un incendie s'est déclaré lundi et a déjà brûlé plus de 700 hectares de végétation dans la forêt de Pugle, à Baugé-en-Anjou.