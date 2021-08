Var : le massif des Maures a été dévasté par l'incendie

Le massif des Maures est désormais une terre de cendres. Difficile d'imaginer qu'il y a encore deux jours se dressait sur un paysage lunaire des chênes, des pins et des châtaigniers. Tous sont calcinés, 6 000 hectares de végétation sont partis en fumée. Pour l'équipe qui surveille le massif quotidiennement, c'est un douloureux spectacle de désolation. "Quand on regarde ça, ce qui fait mal au cœur, c'est la beauté du paysage qu'il y avait, on pense aux animaux, la faune, la flore (...) on ne peut être que triste", commente Éric Trambaud, président délégué de la réserve communale de sécurité civile.

Entre 15 et 30 ans pour renaître

Combien de temps faudra-t-il à la nature pour repousser ? Encore trop tôt pour le dire, mais d'après les experts, probablement des années. "La première végétation qui va arriver, il va falloir deux à trois ans pour qu'on aie une impression de végétation qui a retrouvé une certaine naturalité, après il faudra probablement plus de 15 ans, voir 30 ans, pour retrouver ce qu'on avait avant le feu", expose Bruno Teissier du Cros, chef de projet défense des forêts contre l'incendie à l'ONF.