Val-de-Marne : un mort et huit blessés dans un incendie à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil

Le feu, étendu sur dix étages, a été difficile à maîtriser, a confié à franceinfo le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi, dans l'enceinte de l'hôpital Henri-Mondor de Créteil (Val-de-Marne), a appris jeudi 22 août franceinfo auprès des pompiers. Une résidente est morte et huit personnes ont été blessées, dont quatre hommes du feu.

"On a fait face à une situation très complexe, avec un feu étendu sur dix étages", a témoigné sur franceinfo le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, Guillaume Fresse, mais selon lui, "le bilan aurait pu être plus lourd".

Grandes échelles et "cagoules de sauvetage"

Une centaine de sapeurs-pompiers ont été engagés. "On a découvert une personne décédée mais on a pu sauver dix vies, des personnes bloquées sur leur balcon qui nous appelaient à l'aide, poursuit Guillaume Fresse. On a mis en œuvre des échelles aériennes pour les évacuer, mais également via la cage d'escalier avec des cagoules de sauvetage, raccordées à la bouteille d'air comprimé du pompier qui permet à la personne de respirer normalement sans être intoxiquée par les fumées toxiques."

Malgré la violence de l'incendie, le fonctionnement de l'hôpital n'a pas été perturbé. Seule une vingtaine de résidents de l'immeuble en feu ont été évacués. L'origine du sinistre est pour le moment encore inconnue, indique France Bleu Paris. Les flammes sont parties du sixième étage d'un bâtiment qui héberge des personnes travaillant pour l'hôpital et se sont étendues sur les dix niveaux du bâtiment, sur la totalité de la cage d'escalier.

La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a apporté "tout son soutien aux victimes et à leurs proches". Le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), Martin Hirsch, a pour sa part évoqué la "mobilisation forte en soutien des occupants de l’immeuble".

