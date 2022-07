Pompier pyromane interpellé dans l'Hérault : "Il est honteux mais soulagé que ça s'arrête", indique son avocate qui parle "d'addiction" au feu

Me Marion Barre est l'avocate du pompier pyromane interpellé cette semaine à Saint-Jean-de-la-Blaquière, qui a reconnu 8 départs de feu depuis le mois de mai.

"Il est honteux mais soulagé que ça s'arrête", indique Me Marion Barre, l'avocate du pompier pyromane interpellé mercredi 27 juillet dans l'Hérault, rapporte France Bleu Hérault ce dimanche, alors que ce père de famille de 36 ans a reconnu 8 départs de feu depuis le mois de mai, et que la justice s'intéresse à d'autres, plus anciens. "La seule chose qu'il a pu dire, c'est qu'il était honteux des faits qu'il a commis, qu'il regrettait, il a présenté ses excuses", ajoute son avocate.

>> Incendies dans l'Hérault : ce que l'on sait du pompier pyromane en quête d'"adrénaline", qui a avoué être à l'origine de plusieurs feux

"Il dit que c'est une addiction au même titre que la cigarette, les stupéfiants ou l'alcool. Il a besoin d'allumer des feux, il a besoin de voir du feu", explique Me Marion Barre, qui ajoute que son client avait "besoin" des "montées d'adrénaline" provoquées par les incendies. Comme toute personne victime d'addiction, le pompier pyromane souffrait de cette dépendance, assure l'avocate.

"Il se dit soulagé que ça s'arrête parce que comme pour toutes les addictions, il y a un moment où on est conscient de ce qu'on fait, on est conscient de ce qui ne va pas et qu'on n'arrive pas à s'arrêter." Me Marion Barre à France Bleu Hérault

Le pompier volontaire, également agent forestier pour le département de l'Hérault et adjoint à la mairie de Saint-Jean-de-la-Blaquière, a été mis en examen jeudi et placé en détention provisoire. Il va désormais faire l'objet d'une expertise psychiatrique.