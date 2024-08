Le feu survenu au nord de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales ne progresse plus

Le feu de végétation, qui s'est déclaré à une dizaine de kilomètres au nord de Perpignan, mardi 20 août au matin, entre les communes d'Espira-de-l'Agly et de Baixas, est maîtrisé a appris France Bleu Roussillon auprès des sapeurs-pompiers. Les principaux foyers d'incendie sont éteints, il ne reste plus que quelques fumerolles à noyer. Les flammes ont déjà ravagé plus de cinq hectares de garrigue et de chênes.

Plus de cinq hectares de garrigue et de chênes ont brûlé à une dizaine de kilomètres au nord de Perpignan. Jusqu'à 120 pompiers ont été mobilisés pendant plus de trois heures. Il n'y a eu aucun blessé ni d'habitation menacée, précisent les pompiers.

Risque accru de feux de forêt dans ce département

Le département des Pyrénées-Orientales est toujours placé en "danger élevé" face au risque incendie, par Météo France, avec une surveillance accrue sur les Fenouillèdes, les Aspres, le Roussillon, et les Corbières. Le risque de départ de feu est aussi élevé sur les Albères. En raison des conditions météorologiques et du risque accru de feu de forêt, la colonne "Est Alpha", composée de pompiers venus du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, du Doubs, de la Meuse, de Haute-Marne, de Charente, de Belfort et de l'Aube, est arrivée en renfort dans les Pyrénées-Orientales dans la nuit de lundi à mardi.

Un autre incendie a eu lieu lundi dans les Pyrénées-Orientales, ravageant deux hectares de végétation à Canet-en-Roussillon près du camping le Mar Estang. Près de 3 000 vacanciers avaient dû être évacués. Mardi matin, ce feu est terminé, indique France Bleu Roussillon. Les pompiers ont levé le dispositif de surveillance.