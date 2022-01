New York : un incendie meurtrier dans le Bronx fait 19 victimes

À New York (États-Unis), un incendie mortel a eu lieu dans un immeuble du quartier du Bronx, dimanche 9 janvier. Le feu, qui a fait au moins 19 morts et des dizaines de blessés, se serait déclenché à cause d'un chauffage d'appoint dans un des appartements.