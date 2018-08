La Californie ravagée par les flammes

Tous les moyens imaginables sont utilisés par les pompiers américains pour tenter de maîtriser les flammes, alors que le plus grand incendie de l'histoire de la Californie (Etats-Unis) continue à faire rage. En deux semaines, plus de 100 000 hectares de forêt sont partis en fumée, 1 000 maisons ont été détruites et 7 personnes sont décédées. 14 000 pompiers se battent sans relâche contre le feu.

Des soldats vont aider les pompiers

"Ce feu est différent de celui de l'an passé ou de celui du mois dernier, nous devons en tirer les leçons", a déclaré Jerry Brown, le gouverneur de Californie. Pour épauler les pompiers, 200 soldats vont être réquisitionnés, même s'ils ne seront opérationnels que le 13 août. Pour les habitants, le cauchemar continue, nombre d'entre eux ayant abandonné leur domicile, avec toutes les chances de le retrouver dévasté par les flammes.

