Italie : le pays suffoque en raison d'une vague de chaleur

A. Mikoczy, L. Tositti, C. Jayr

Près de 40 degrés ont été enregistrés, jeudi 12 août, à Rome (Italie). Face à ces températures infernales, les scientifiques ont même baptisé cette vague de chaleur extrême "Lucifer". Alors, les visiteurs cherchent tous les moyens de se rafraîchir ; les fontaines sont prises d'assaut. Près du Colisée, la protection civile distribue gratuitement des milliers de litres d'eau aux touristes.

Des températures dangereuses

"On fait des petites pauses dans l'après-midi, parce qu'il fait un peu trop chaud", confie une touriste française. Mercredi, la ville de Syracuse, en Sicile, a battu un record d'Europe, avec 48,8 degrés. Ces températures peuvent être dangereuses rapidement ; ainsi, les habitants désertent les rues entre 13 heures et 17 heures. Le soir, la vie reprend doucement, mais les thermomètres ne descendent pas en dessous de 25 degrés, même au petit matin. Ces conditions extrêmement favorisent par ailleurs la propagation des incendies de forêt, en Calabre et en Sicile notamment.