Indonésie : des millions d'enfants menacés par les incendies

Le ciel est rouge au-dessus du centre de Sumatra en Indonésie. La région est envahie par des nuages de fumée toxique provoqués par les feux de forêt, rendant l'air pratiquement irrespirable. Les enfants sont les premiers touchés. Ils doivent mettre des masques et doivent reprendre leur souffle grâce à des bouteilles d'oxygène.

Deux mois que les flammes ravagent les champs

"On essaie d'éteindre les incendies en espérant que ce désastre va s'arrêter bientôt. Mais si cela continue comme ça, on ne sait pas quand ça va se terminer", déplore une villageoise. Le gouvernement indonésien a déployé plusieurs milliers de pompiers et de militaires. Mais sur le terrain, les hommes luttent avec parfois des moyens dérisoires contre les flammes. Cela fait maintenant deux mois que les flammes ravagent les îles de Sumatra et de Bornéo.

