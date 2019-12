Incendies : une année record pour les feux de forêts

Il ne se sera pas passé un mois en 2019 sans que des incendies hors normes ne ravagent des milliers d'hectares de forêt à travers le monde. De l'emblématique Amazonie l'été dernier aux collines de Californie il y a quelques jours, en passant par les gigantesques feux de forêt qui ravagent encore le sud de l'Australie. Une ambiance de fin du monde règne sur la ville de Sydney, cernée par des fumées suffocantes. C'est le désarroi chez les pompiers dans un pays où plus de 5 millions d'hectares viennent de partir en fumée.

De l'Indonésie à la Sibérie

Même détresse à l'automne, chez les sauveteurs indonésiens confrontés à des incendies déclenchés par des records de sécheresse. "On est en ce moment au pic de la saison sèche, et dans une à trois semaines, on n'aura plus du tout d'eau pour éteindre ces feux", expliquait un sauveteur. Et sur des latitudes encore plus surprenantes, en août 2019, les pompiers de Sibérie étaient impuissants à circonscrire des incendies qui ont ravagé plus de trois millions d'hectares de la taïga, dans le cercle arctique.

