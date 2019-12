Australie : les incendies se rapprochent des grandes villes

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Diffusées en masse par les médias et sur les réseaux sociaux, les images des incendies qui ravagent l'Australie sont impressionnantes. Ainsi, une vidéo montre une famille ayant trouvé refuge dans son bateau, au milieu d'un paysage de désolation. Des images font voir également près de 4 000 vacanciers pris au piège sur une plage. Au loin, un mur de feu progresse dans leur direction.

Air irrespirable

L'Australie a connu lundi 30 décembre sa pire journée depuis le début des incendies. "Nous avons constaté hier plus de 200 départs de feu dans tout l'État", indique Andrew Crisp, commissaire à la gestion des urgences. Attisées par des vents violents et des températures qui dépassent les 40°C, les flammes s'approchent dangereusement des grandes villes. En banlieue de Sidney, l'air devient irrespirable et près de 100 000 personnes ont été évacuées près de Melbourne.

