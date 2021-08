Incendies : un été meurtrier en France et partout ailleurs

Pourquoi la saison des feux commence aussi tard ? "Trois facteurs favorisent les incendies", explique la journaliste Sybille Broomberg sur le plateau du 12/13. "La température extrême, la sécheresse et, bien sûr, le vent qui attise les flammes, ce qui attise la propagation des flammes et des feux. En France, nous avons eu un début d'été avec des températures basses et beaucoup de pluies, sur le Nord notamment, et une météo peu favorable aux incendies. Dès les premières chaleurs, avec un temps sec et du vent, il n'en a pas fallu plus pour que la nature flambe", résume la journaliste.

Même en Sibérie

Est-ce que le réchauffement climatique est la cause de la recrudescence de ces feux ? "C'est un fait établi, nous vivons dans un monde de plus en plus chaud, asséchant la végétation. Les canicules sont plus nombreuses, les périodes de risques de feux de forêt se multiplient. Mais surtout, le réchauffement climatique atteint des régions peu habituées aux incendies comme la Sibérie, l'une des régions les plus froides du monde, où plus d'un million d'hectares de forêts est parti en fumée en 2020", conclut Sybille Broomberg.