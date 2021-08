Incendies : les flammes font rage en Grèce et en Turquie

Dans les stations balnéaires des régions de Bodrum, Marmais ou Antalya (Turquie), de violents incendies font rage depuis plusieurs jours. Les touristes sont obligés de fuir leur hôtel, en voyant arriver la fumée et les hélicoptères. Ce sont les pires feux qu’a connu le pays depuis dix ans. Les vacanciers restent sur la plage et doivent attendre leur tour pour être évacués sur des bateaux pneumatiques. Au total, on dénombre dimanche 1er août 70 départs de feu en Turquie.

Des morts et des blessés

Ces incendies surviennent alors que des vents violents et des températures caniculaires touchent le pays. C’est également le cas en Grèce, autour de Patras. Des champs d’oliviers et des villages sont réduits en cendre. "Le désastre qui s’est produit ici est énorme", se désole un homme. Les pompiers sont sur tous les fronts, la bataille contre les flammes est rude. Des blessés sont à déplorer en Grèce, et en Turquie, les incendies ont fait six morts et 800 blessés.