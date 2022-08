Incendies : les émissions de CO2 liées aux feux de forêt en France ont battu leur record estival en 2022

En 2022, plus d'un million de tonnes de CO2 ont déjà été relâchées dans l'atmosphère en France à cause des feux de forêts.

En plus des destructions à court terme, les incendies ont des effets négatifs à long terme sur le climat. Les émissions de dioxyde de carbone provoquées par les incendies en France cet été ont atteint leur record depuis le début de relevés en 2003, selon le programme européen sur le changement climatique Copernicus vendredi 12 août.

Les dernières estimations à partir des données satellitaires du service de surveillance de l'atmosphère de Copernicus (CAMS), datant de jeudi, montrent que les émissions de CO2 liées aux incendies en France sur les mois de juin, juillet et août sont les plus élevées depuis 2003.

Plus de 60 000 hectares brûlés en France en 2022

Plus d'un million de tonnes de CO2 ont déjà été libérées par des incendies en France depuis le début de l'année, alors qu'habituellement la moyenne à cette période se situe légèrement au-dessus de 0,5 million de tonnes. Le record actuel est de près de 1,3 million de tonnes sur l'année, en 2003. Selon les statistiques du système européen d'information sur les feux de forêt EFFIS, 60 358 hectares ont brûlé en France depuis janvier.

Une grande partie du continent européen est touchée par des incendies dramatiques, que la canicule dans la péninsule ibérique et le sud-ouest de la France "ont aggravé", explique Mark Parrington, scientifique de Copernicus. La probabilité et l'intensité des canicules est elle-même aggravée par le réchauffement climatique, qui est accéléré par les activités humaines et la combustion de sources d'énergie fossile.