Incendies : le retour à la normale en Ardèche

L'Ardèche n'a pas échappé aux violents incendies qui frappent l'Hexagone ces derniers jours. 1200 hectares sont partis en fumée depuis le début de l'été dont 600 mercredi 27 juillet sur un seul et même feu. Évacués, les touristes et les habitants sont tous revenus entre mercredi soir et jeudi matin après que les pompiers aient lutté toute la journée et la nuit contre les flammes. "Ça s'est bien passé, ça a été bien géré", estime un habitant de Vogüé (Ardèche) qui souligne le travail des pompiers.

Un homme de 44 ans reconnaît les faits

Même son de cloche du côté du maire du village qui dit ne pas avoir été très inquiet. "On avait un pompier au centimètre carré", image-t-il. Des soldats du feu toujours à l'œuvre pour arroser les terres et éviter que les flammes ne ressurgissent. Un homme de 44 ans a été placé en garde à vue et a reconnu les faits. Une seule personne responsable de douze départs de feu différents. Pour lutter contre ces pyromanes, le directeur de cabinet du préfet a annoncé le renforcement des patrouilles de gendarmerie.