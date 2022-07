Incendies : le gouvernement se dit favorable à une meilleure formation de la population française "aux gestes de sécurité civile"

Le gouvernement répond aux pompiers. Alors que deux gros incendies en Gironde ont ravagé plus de 17 000 hectares en une semaine, la Fédération nationale des Sapeurs-pompiers a réclamé sur franceinfo, lundi 18 juillet, que toute la population française soit formée "aux gestes de la sécurité civile". Une proposition jugée "utile", réagit mardi Matignon contacté par franceinfo.

"Personne ne sait comment agir dans une forêt quand il fait 40 °C", a regretté Eric Flores, le vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France sur franceinfo lundi. Il estime que la population française doit être mieux formée à ces épisodes extrêmes (incendies, inondations) dans un contexte de dérèglement climatique.

Le gouvernement se dit "attaché à diffuser une culture du risque" auprès des Français en leur faisant "mieux connaître les risques et pour faire partager les bons comportements à adopter dans des situations sensibles".

"L’idée d’une journée annuelle consacrée à cette question a déjà été actée en avril dernier : les événements actuels montrent sa pertinence et la nécessité qu’elle prenne corps rapidement", termine Matignon. Un décret, signé le 14 avril 2022, visait notamment à "consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels".