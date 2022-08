Incendies : "Il y a une stratégie nationale qui a fait ses preuves", salue le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers

Après un mois de juillet éprouvant, des milliers de pompiers s'acharnent en France contre de nouveaux brasiers dans des forêts complètement desséchées par les vagues de chaleur et le manque historique de pluie. Grégory Allione, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers salue jeudi 11 août sur franceinfo un "vrai travail, une grosse mobilisation, une stratégie nationale qui a fait ses preuves".

franceinfo : Quelle est la situation ?

Grégory Allione : Le ministre a donné le tempo dans le sens où nous avons huit gros sinistres sur l'ensemble du territoire métropolitain. L'ensemble des troupes est mobilisé. Il y a des départs de feu sur lesquels les sapeurs-pompiers interviennent et dont on ne parle pas parce que les pompiers locaux les ont arrêtés. Il y a vrai travail, une grosse mobilisation. Des moyens considérables sont mobilisés, il en faudrait encore plus c'est certain mais il y a une situation exceptionnelle à laquelle nous faisons face.

Est-il difficile de répartir les moyens ?

Il y a le centre opérationnel de gestion interministérielle de crise qui est à Beauvau, c'est l'institution pilotée par la direction générale qui est le centre névralgique avec des arbitrages qui sont faits sur la répartition des colonnes de renforts, des avions bombardiers d'eau, des hélicoptères de commandement. Il y a une stratégie nationale qui a fait ses preuves, c'est la priorité aux feux naissants pour éviter d'avoir d'autres catastrophes. À chaque fois, on concentre les moyens sur des actions qui sont déterminées par le directeur des opérations de secours en lien avec le commandant des opérations de secours qui est l'officier des sapeurs-pompiers qui est à la manœuvre dans le département.

Gérald Darmanin a appelé les entreprises qui emploient des pompiers volontaires à les libérer quelques jours pour qu'ils puissent aider. Est-ce une bonne chose ?

Nous saluons l'initiative du ministre. Nous bénéficions depuis le 26 novembre 2021 du label employeur avec la loi Matras qui permet de valoriser les entreprises qui accompagnent le volontariat. Le volontariat c'est monsieur tout le monde qui a une activité professionnelle ou estudiantine et qui va mettre du temps au bénéfice de la nation.

"Là, l'actualité montre tout l'intérêt des 200 000 sapeurs-pompiers volontaires et de tous les dispositifs qui peuvent exister." Grégory Allione, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers à franceinfo

Les conventions employeurs-SDIS permettent de libérer le pompier volontaire dans des conditions conventionnées, l'entreprise peut bénéficier du mécénat d'entreprise c'est-à-dire 60% de réduction d'impôt lorsqu'elle libère son salarié, elles peuvent également bénéficier de ce label employeur qui leur donne, dans le cadre de la RSE (responsabilité sociétale des entreprises) de l'entreprise, une plus-value et notamment dans les marchés publics.

Faut-il mettre en place des mesures de prévention ?

Il y a plusieurs temps. Un premier temps de situation exceptionnelle où les sapeurs-pompiers ont des réactions immédiates. C'est-à-dire qu'il faut mobiliser toutes les forces, ce qu'est en train de faire le gouvernement, en cherchant toutes les machines, les avions, hélicoptères pour les mettre en renfort sur le territoire national. Le deuxième point, c'est la mobilisation générale à laquelle il appelle. Le troisième point ce sera d'accompagner les départements qui financièrement sont en train de faire face à des dépenses imprévues et enfin il y a aura le retour d'expérience.