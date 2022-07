A Landiras (Gironde), un véhicule de pompier vient de repérer un nouveau départ de feu, lundi 18 juillet. Très rapidement, la fumée s’épaissit et l’air devient irrespirable. Les flammes redoublent d’intensité et vont même jusqu’à menacer l’équipe de pompiers. Le vent rend le feu totalement incontrôlable. "Sur la lutte contre le feu, c’est un ennemi", déclare un soldat du feu.



15 000 hectares brûlés dans le département

Le feu, poussé par les vents, tourne alors les pompiers vont au plus pressé. Leur but est de faire en sorte que le feu n’aille pas jusqu’à la maison. En six jours, 15 000 hectares ont brûlé en Gironde, dont plus de 10 000 hectares à Landiras. Le reste, à 80 km plus à l’ouest, à La-Teste-de-Buch, la situation est hors de contrôle. Cinq campings ont presque brûlé entièrement dans cette zone. Les pompiers construisent des couloirs sans végétation pour tenter d’empêcher la progression des incendies.