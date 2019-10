Incendies en Californie : les pompiers sur tous les fronts

Au nord de Los Angeles (États-Unis), les soldats du feu sont sur une colline comme sur un champ de bataille. Il ne faut la perdre à aucun prix. Mètre par mètre, les pompiers californiens tentent de contenir la progression des flammes. "Là, le feu est en train de remonter la colline, notre priorité est qu'il ne franchisse pas cette route", explique un pompier californien. C'est derrière la route en question que se trouve un bâtiment sensible, la bibliothèque nationale Ronald Reagan, 40e président des États-Unis, là où sont stockées toutes les archives officielles de son mandat, et là où se trouve sa tombe.

Tous les moyens mobilisés

Après plusieurs heures de luttes, la bibliothèque est sauvée. Le feu a frôlé les bâtiments où est notamment installé l'avion présidentiel Air Force One. Mais en contrebas dans la vallée, le feu est toujours là. Les évacuations de précaution ont commencé : dans les maisons de retraite, hôpitaux et mêmes fermes, l'ordre d'évacuer est obligatoire. Du nord de San Francisco à Los Angeles, les moyens les plus massifs sont mobilisés dans tout l'État. Mais après 9 jours de combats intensifs, le gouverneur de Californie s'inquiète de la fatigue des troupes.

