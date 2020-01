Incendies en Australie : un nouveau pic de chaleur attendu samedi, des villes entières vont être évacuées

Au moins 18 personnes sont mortes depuis le début, en septembre, de la saison des feux.

Alerte en Australie. Des milliers de touristes ont 48 heures pour quitter les zones touristiques sur la côte sud-est du pays avant l'arrivée d'un nouveau pic de chaleur samedi, qui va favoriser la progression des immenses incendies qui ravagent le pays depuis plusieurs semaines. Ces feux hors de contrôle ont provoqué la mort d'au moins huit personnes en 48 heures et pris au piège de nombreux touristes.

>> Incendies en Australie : huit vidéos qui montrent l'ampleur des feux dans le pays

Les pompiers de Nouvelle-Galles du Sud ont demandé jeudi 2 janvier matin aux touristes de quitter les lieux dans une zone côtière de 200 kilomètres de long, depuis la pittoresque ville de Batemans Bay (à environ 300 km au sud de Sydney) vers le sud et l'Etat de Victoria.

Les personnes doivent partir avant samedi, journée noire attendue sur le front des incendies avec des rafales de vent soutenues et des températures supérieures à 40°C. Des conditions propices pour attiser les innombrables incendies en cours.

Plus de 5 millions d'hectares réduits en cendres

Au moins 18 personnes sont mortes depuis le début, en septembre, de la saison des feux. Ce bilan humain pourrait encore s'alourdir, les autorités de l'Etat de Victoria ayant affirmé jeudi que 17 personnes étaient portées disparues à travers son territoire.

Depuis le début de la saison des incendies, plus de 1 300 maisons ont été réduites en cendres et 5,5 millions d'hectares sont partis en fumée, soit une zone plus vaste qu'un pays comme le Danemark ou les Pays-Bas.

Cette crise sans précédent a donné lieu à des manifestations pour demander au gouvernement de prendre immédiatement des mesures contre le réchauffement climatique qui serait, selon des scientifiques, à l'origine de ces incendies plus précoces, plus longs et plus violents que jamais.