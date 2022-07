Incendies : des gendarment patrouillent pour avertir les promeneurs dans les Cévennes

Prévenir le risque d'incendie accidentel, c'est désormais la mission de ces gendarmes à moto au cœur des Cévennes. Car depuis samedi 10 juillet, interdiction de se promener dans les forêts du Gard. Ces agents patrouillent sur les sentiers et les pistes DFCI, ces chemins dédiés à la circulation des pompiers. Très vite, ils croisent deux véhicules en infraction : "Les gens sont partis se balader et ils ont laissé leurs véhicules ici. Donc là, c'est une amende de 135 € pour les deux véhicules". L’amende peut grimper jusqu'à 750 €, mais les gendarmes privilégient aujourd'hui la prévention.

Barbecues interdits

Une situation pas toujours facile à expliquer aux touristes étrangers, comme ces cyclistes allemands, qui découvrent la nouvelle interdiction : "On a juste suivi le GPS et la police est arrivée. On ne savait pas qu'il y avait un gros risque d'incendie ici". Pourtant, le risque est toujours présent et certains touristes l'ont bien compris. Au camping, la prudence est de mise et les barbecues proscrits. Balades en forêt et grillades interdites, conséquences directes d'un été marqué par la sécheresse.