Incendies au Pays basque : deux foyers sous contrôle, des coupures de courant toujours en cours

Les incendies, qui touchent depuis samedi le Pays basque aux abords de la frontière franco-espagnole, sont sous contrôle, a appris dimanche 21 février France Bleu Pays basque auprès des pompiers. Les deux foyers se trouvent à Ibardin et à Ascain.

Samedi, 170 pompiers étaient sur place. Une relève doit avoir lieu dimanche. Des hélicoptères survolent toujours la zone pour déterminer l’ampleur des dégâts sur les terres. Au total, plus de 70 randonneurs ont été évacués hier. Au plus fort de l'évènement à 14h30 samedi, jusqu’à 5 000 foyers se sont retrouvés privés d'électricité dans le département des Pyrénées-Atlantiques, dont les deux tiers au Pays basque. Selon les informations recueillies auprès d’Enedis, 250 foyers étaient encore sans électricité samedi soir dans les secteurs d'Espelette, Itxassou, Ordiarp, Aussurucq et Mendionde. Une trentaine d'agents étaient à pied d’œuvre dimanche matin pour rétablir le courant.

Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Bayonne pour destruction par incendie. Elle a été confiée à la gendarmerie de Bayonne. La piste d’un écobuage non déclaré et non maitrisé est privilégiée. Le maire d'Ascain a fait savoir qu’il allait déposer plainte