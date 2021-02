Pyrénées-Atlantiques : plusieurs dizaines d’hectares touchés par un incendie à la frontière franco-espagnole

Un groupe de 42 randonneurs a dû être évacué samedi en début d'après-midi après que le sinistre se soit déclaré au Col d'Ibardin. Il s'agit de feux d'écobuage mal maîtrisés et attisés par les douces températures et des rafales de vent jusqu'à 200 km/h.

Un incendie s'est déclaré à la mi-journée, samedi 20 février, au Col d’Ibardin (Pyrénées-Atlantiques), à la frontière basque franco-espagnole, rapporte France Bleu Pays Basque. Plusieurs dizaines d’hectares ont été touchés. Aucun blessé n'est pour le moment à déplorer.

Une soixantaine de pompiers sont mobilisés avec une vingtaine de véhicules. Un groupe de 42 randonneurs a dû être évacué de la zone aux alentours de 14 h 30. Des déviations ont également été mises en place pour éviter aux automobilistes d'accéder au secteur. De leur côté, les sapeurs-pompiers espagnols ont annoncé qu’ils allaient avoir recours à des canadairs.

Douces températures et vents violents

Selon les sapeurs-pompiers, l'incendie a démarré à cause d’un écobuage [technique de préparation à la culture par brûlage des terres] mal maîtrisé à Bera en Navarre, en Espagne. Le feu a par la suite été attisé par la température de plus de 20 degrés ainsi que par les rafales de vent de 100 km/h enregistrées samedi matin à Socoa (Pyrénées-Atlantiques) et à près de 200 km/h sur les hauteurs d’Iraty (forêt partagée entre l’Espagne et la France).

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, par un arrêté, a interdit samedi après-midi l’incinération des végétaux sur pied jusqu’au lundi 22 février.