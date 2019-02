Incendie meurtrier à Paris : ce que l'on sait de la principale suspecte

La quadragénaire interpellée lundi matin, non loin des lieux de l'incendie, dans le 16e arrondissement de Paris, a été placée en garde à vue dans la foulée. Elle est notamment connue des services de police pour des différends de voisinage.

Après l'incendie d'un immeuble dans le 16e arrondissement à Paris, dans la nuit de lundi 4 à mardi 5 février, la "thèse criminelle est privilégiée", a annoncé Rémy Heitz, procureur de la République à Paris. Au moins dix personnes sont mortes et une trentaine d'autres ont été blessées dans ce violent incendie qui a ravagé un immeuble d'habitation de la rue Erlanger. Une habitante, vivant au 2e étage de l'immeuble, a été interpellée non loin des lieux et placée en garde à vue. Voici ce que l'on sait de cette quadragénaire.

Son interpellation

Cette femme de 40 ans, a été interpellée peu de temps après le départ de l'incendie par la BAC de Paris, en état d'ébriété. Elle a été arrêtée vers 1 heure du matin alors qu'elle venait d'essayer de mettre le feu à un véhicule et à une poubelle au pied de l'immeuble, a appris franceinfo de source proche du dossier.

Ses antécédents

Décrite par le procureur de la République de Paris comme présentant des "troubles psychiatriques", cette femme née en 1978 avait fait au moins un séjour en hôpital psychiatrique. Elle est connue de la justice pour "port d'arme", sans que la nature de celui-ci n'ait été précisé. Elle a aussi été signalée pour des différends avec le voisinage et des faits de violence et de dégradation. Elle a été placée en garde à vue.

Ses motivations

Les enquêteurs se penchent sur de possibles troubles de voisinages. "L'enquête se poursuit pour connaître exactement les conditions dans lesquelles ce feu se serait propagé et les conditions dans lesquelles il aurait été allumé", a indiqué le procureur de la République de Paris. Une de ses voisines du 2e étage a détaillé, au micro de franceinfo, le violent conflit de voisinage qui a précédé le drame, lundi soir. Plusieurs départs de feu ont été constatés, au 2e, 7e et 8e étage de l'immeuble.

