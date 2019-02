DIRECT. Incendie à Paris : la suspecte admise en infirmerie psychiatrique, l'enquête se poursuit

Ce qu'il faut savoir

Le profil de la suspecte se dessine, au lendemain de l'incendie qui a tué 10 personnes et blessé une trentaine d'autres, dans un immeuble du 16e arrondissement de Paris, mardi 5 février. La femme interpellée non loin des lieux, qui habitait l'immeuble, a été admise à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP), quelques heures après avoir été placée en garde à vue.

Des "antécédents psychiatriques". Rémy Heitz, procureur de la République, a rapidement évoqué les "antécédents psychiatriques" de la quadragénaire interpellée immédiatement après l'incendie. Selon nos informations, la suspecte a déjà effectué 14 séjours en hôpital psychiatrique, pour une durée totale de près de cinq ans. Elle est également connue de la justice, pour des affaires récentes, toutes classées sans suite.

Dix morts et 32 blessés. Il a fallu plus de cinq heures aux pompiers pour maîtriser le feu qui a également fait 32 blessés dont huit pompiers. Plus d'une cinquantaine de personnes ont dû être évacuées en urgence, à l'aide de grandes échelles et de cordes notamment. La complexité des lieux, l'immeuble étant situé sur cour, a rendu l'intervention des pompiers particulièrement dangereuse.