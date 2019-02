Incendie à Paris : "Notre fils est décédé", annonce le père qui avait lancé un appel pour le retrouver

Dans un message publié sur Facebook, Patrick Jouclas annonce la disparition de son fils, Jonathan, qui vivait dans l'immeuble ravagé par les flammes mardi.

"Notre fils Jonathan Jouclas est décédé." Un jour après avoir lancé un appel pour retrouver son fils de 26 ans, habitant de l'immeuble de la rue Erlanger qui a été ravagé par les flammes, Patrick Jouclas a annoncé sa mort sur Facebook, mercredi 6 février. "Il a été retrouvé dans sa chambre, certainement que son habitude de jouer en ligne avec un casque sur les oreilles l’a empêché d’entendre les alarmes à temps..." a-t-il précisé.

Dans son message, Patrick Jouclas s'interroge sur le temps qu'il a fallu pour apprendre la nouvelle et sur la principale suspecte, au domicile de laquelle la police est intervenue la nuit de l'incendie, et qui sortait depuis peu de l'hôpital psychiatrique. "Je pense que cette catastrophe soulèvera un certain nombre de questions sinon de responsabilité dans la gestion de cette meurtrière par l’ensemble de la force publique...", a-t-il écrit.

Sur Twitter, un autre homme est toujours à la recherche de proches, une femme de 45 ans et son fils de 16 ans. Ils habitaient au sixième étage.

Nous sommes à la recherche de Marie Ravena Allas, environ 45 ans, et de son fils Adel, 16 ans, disparus après l’incendie de la Rue Erlanger. Ils habitaient au 6ème étage. Me contacter en MP si vous avez la moindre piste. Merci. RT appréciés — Ben Hanau (@bhanau) 6 février 2019

L'Assistante publique-Hopitaux de Paris (APHP) a mis en place une cellule d'urgences médico-psychologiques pour les personnes concernées par le sinistre.

La cellule d’urgences médico psy (CUMP) du #SAMU de Paris - AP-HP sera à nouveau présente demain jeudi 7 février, de 10h à 18h, dans les locaux de la @mairiedu16 pour les personnes concernées par l’#incendie de la rue #Erlanger — AP-HP (@APHP) 6 février 2019