Incendie dans la forêt des Landes : le récit de la fulgurante progression des flammes

Mardi 9 août, la forêt de Sainte-Magne (Gironde) s'est embrasée, aux alentours de 13 heures. 40 nouveaux départs de feux ont été enregistrés près d'Hostens (Gironde). En une dizaine d'heures, 1 000 hectares sont partis en fumée. À la nuit tombée, les flammes se sont emparées d'une grange. La vieille dame qui vivait à quelques mètres a été évacuée à temps. Les pompiers ont lutté durant toute la nuit, en raison notamment d'une météo défavorable. Près de 5 000 hectares supplémentaires ont été dévorés.

6 200 hectares consumés en un peu plus de 24 heures

Plusieurs communes, comme Joué (Gironde) et Belin-Béliet (Gironde), sont menacées. Au petit matin, il n'est pas encore 8 heures que le feu a déjà contraint plus de 6 000 personnes à quitter leur maison. Tout au long de la journée, le feu a progressé, plus lentement, vers le Sud. Les pompiers ont répandu du produit retardant par les airs et sur terre, mais le feu s'est élargi sur ses flancs. À midi, l'autoroute vers l'Espagne a été partiellement fermée, faute de visibilité. À 18 heures, selon le dernier relevé de situation, 6 200 hectares ont été consumés, en un peu plus de 24 heures.