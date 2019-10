VIDÉO. Lubrizol : Danone a repris la collecte du lait "dès qu'elle a été autorisée"

Accusé par certains producteurs de lait de ne plus vouloir acheter de lait de Seine-Maritime, après l'incendie de l'usine chimique de Lubrizol, près de Rouen, Emmanuel Faber, le PDG de Danone, dément cette information. "C'est juste faux", répond-il ainsi sur franceinfo mercredi 16 octobre.

"On a 50 personnes mobilisées depuis le début de cette crise, y compris en finançant nous-même des analyses complémentaires, en accéléré, pour être sûrs de ce qui allait ressortir de tout ça", précise Emmanuel Faber. Le PDG de Danone précise que 150 producteurs de Normandie sont concernés sur 450.

"On avait, avec nos agriculteurs, des représentants dans les ministères, tant du point de vue sanitaire qu'agricole, tous les jours, toutes les heures, pour savoir comment on allait reprendre dans des conditions de sécurité totale et de sécurisation la production et la transformation. La collecte a redémarré hier, dès qu'elle a été autorisée, mardi matin", a-t-il conclu.