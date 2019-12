Rouen : la réouverture partielle de l'usine Lubrizol en bonne voie après un avis favorable

Le projet de réouverture concerne "deux petites unités de mélange".

L'usine est fermée depuis le spectaculaire incendie du 26 septembre. Le Comité départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) a émis un avis positif à un projet de réouverture partielle de l'usine chimique Lubrizol à Rouen, a indiqué mardi 10 décembre la préfecture de Seine-Maritime. Il concerne "deux petites unités de mélange". Le préfet "a confirmé qu'il suivrait" cet avis, a indiqué le secrétaire général de la préfecture Yvan Cordier.

"C'est très choquant ce qui s'est passé"

La préfecture fait état de 20 votes pour, 4 contre (Métropole, UFC Que choisir, France nature environnement (FNE) et Union régionale des médecins libéraux) et une abstention (le maire de Gonfreville-l'Orcher). "C'est très choquant ce qui s'est passé (...) pendant la réunion. On a eu un pilonnage d'arguments économiques en faveur de la réouverture. La discussion technique n'a pas eu lieu", a estimé Guillaume Blavette le représentant de FNE au Coderst, interrogé à l'issue de la réunion.

De source proche du dossier, l'arrêté préfectoral autorisant cette réouverture partielle est prévu pour vendredi, mais le projet d'arrêté doit auparavant être envoyé à l'industriel qui doit transmettre ses remarques à la préfecture.