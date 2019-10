Incendie de Lubrizol : le traumatisme des Rouennais

C'est un espace ou chacun peut s'exprimer librement. Depuis mardi, les Rouennais peuvent se rendre dans cette permanence d'accueil psychologique. Marie et son fils vivent à quelques dizaines de mètres de l'usine de Lubrizol. Ils sont encore très choqués. "J'ai eu l'impression que l'on n’existait pas, que nos vies n'avaient pas de valeur. On ne nous a pas orientés, on ne nous a pas dit ce que l'on devait faire. J'ai besoin qu'on sache ce que j'ai vécu et que l'on m'aide à aller mieux en fait, à reprendre pied tout simplement", confie Marie.

Une plateforme téléphonique

Huit jours après la catastrophe, l'épais nuage noir qui a traversé la ville inquiète toujours autant. Ici, cinq psychologues sont là pour écouter et pour rassurer les habitants. La cellule psychologique est ouverte jusqu'à vendredi 4 octobre au soir. Une plateforme téléphonique a également été mise en place par le gouvernement.

