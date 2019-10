Incendie de Lubrizol : "L'industriel devra indemniser" les riverains et les agriculteurs, estime la ministre Elisabeth Borne

"On attend [des industriels] qu'ils montrent de la considération et reconnaissent la gêne et l'inquiétude de cet incendie", a déclaré la ministre de la Transition écologique et solidaire sur BFMTV.

La ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, lors de la convention pour l'environnement, le 4 octobre 2019, à Paris. (KARINE PIERRE / HANS LUCAS / AFP)