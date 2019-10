Incendie d'une usine à Rouen : un numéro vert pour rassurer la population

Une ligne accessible de 8 heures à 20 heures. Pour rassurer les habitants de Rouen (Seine-Maritime) après l'incendie de l'usine Lubrizol jeudi 26 septembre, le gouvernement vient de mettre en place un numéro vert : 0800 009 785. L'exécutif compte d'abord répondre aux inquiétudes de la population, parfois sceptiques quant aux fumées échappées du site.

Les autorités rappellent que les débris ne doivent pas être manipulés

"Et puis ce numéro s'adresse également aux habitants qui trouveraient dans leur jardin, chez eux ou dans leur environnement, des débris possiblement issus de l'incendie", rapporte le journaliste Julien Cholin depuis Rouen. Mercredi 2 octobre, le préfet de Normandie, Pierre-André Durand, demande aux habitants de ne pas manipuler ces débris et de joindre le numéro vert afin que des équipes spécialisées interviennent et retirent ces objets.

Le JT

Les autres sujets du JT