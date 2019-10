Incendie d'un site Seveso à Rouen : Delphine Batho demande une enquête parlementaire

Mardi 1er octobre, l'exécutif a publié la liste des produits chimiques qui ont brûlé durant l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen (Seine-Maritime) jeudi . "Ce qui créé l'inquiétude c'est qu'on ne sait pas quelle est la gravité de cette pollution", détaille Delphine Batho, députée Génération écologie des Deux-Sèvres. "Je ne pense pas qu'il y ait une volonté de mentir", précise-t-elle mardi soir.

"Lubrizol, plus jamais ça"

"Quand on est dans une situation grave, ils [les Français] veulent simplement la vérité", poursuit-elle. Sur franceinfo, l'ancienne ministre de l'Écologie revient sur son exigence : la création d'une enquête parlementaire. "La proposition sera publiée mercredi matin au Journal officiel (...). Il faut aussi comprendre pourquoi cette usine n'a pas eu de mise à jour de son étude de danger". Elle dénonce aussi les baisses de budget du ministère de l'Écologie. "On doit dire Lubrizol, plus jamais ça", conclut-elle.