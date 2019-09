Incendie à Rouen : la direction de l'usine Lubrizol a porté plainte pour destruction involontaire

Dès samedi 28 septembre, l'entreprise Lubrizol a porté plainte pour destruction involontaire par explosion ou incendie suite à l'incendie qui s'est déclenché deux jours plus tôt, jeudi. "L'entreprise affirme détenir des vidéos de surveillance et des témoignages de témoins oculaires lui permettant d'affirmer que le feu a pris en dehors de l'enceinte", de l'usine, informe le journaliste Léopold Audebert. Le parquet de Rouen (Seine-Maritime) assure avoir bien reçu l'ensemble de ces éléments et qu'ils sont en cours d'exploitation.

L'analyse de la vidéosurveillance en cours

Selon les informations de France 3, "il y a plus de 50 caméras à l'intérieur de l'usine et le temps de traitement est très long. Par ailleurs, les constatations des enquêteurs sur le site n'ont pas encore commencé". À ce stade, rien ne permet de confirmer les affirmations de Lubrizol. Le Premier ministre, Édouard Philippe, s'est rendu sur place.

