EN IMAGES. Après l'incendie de l'usine Lubrizol, des traces d'hydrocarbures souillent Rouen et sa région

De nombreux habitants ont posté sur les réseaux sociaux des images des conséquences de l'incendie qui a ravagé l'usine, classée Seveso.

Un panache de fumée impressionnant, une odeur qui prend à la gorge, des traces d'hydrocarbures qui retombent au sol, et des informations plus que parcellaires... Deux jours après l'incendie qui a ravagé l'usine Lubrizol de Rouen, classée Seveso, les habitants de la région vivent avec les désagréments liés au sinistre et craignent les effets sur leur santé, malgré les déclarations rassurantes des autorités.

Depuis jeudi, les Rouennais vivent avec un impressionnant dégagement de fumée au-dessus de leur tête. Inquiets, certains se sont munis de masques pour sortir, tandis que d'autres ont préféré rester cloîtrés chez eux ou fuir la ville. Les rues de la cité normande restent ainsi bien vides en cette fin de semaine.

Un habitant de Rouen porte un masque à gaz, à proximité de l'usine Lubrizol en feu, le 26 septembre 2019. (BEAUFILS / SIPA)

Les habitants de Rouen ont déserté les rues de la ville, le 26 septembre 2019, après l'incendie de l'usine Lubrizol. (MAXPPP)

Suite à l'incendie de #Lubrizol, les rues du centre ville de #Rouen sont quasiment désertes. Les consignes de @Prefet76 sont respectées. Aux alentours, c'est plus compliqué. @paris_normandie pic.twitter.com/Tx7AxBJ9rT — Brimont Dorothee (@dbrimont) September 26, 2019

Jeudi, les pluies sur la région ont fait retomber certaines de ces particules au sol, souillant les abords immédiats du site, mais aussi des jardins, des trottoirs et des cours d'eau.

Des traces d'hydrocarbures souillent le sol du site de l'usine Lubrizol, à Rouen, le 27 septembre 2019, au lendemain de l'incendie. (LOU BENOIST / AFP)

Des gants souillés à proximité de l'usine Lubrizol de Rouen, le 27 septembre 2019. (LOU BENOIST / AFP)

Dans l'agglomération de Rouen, les résidus d'hydrocarbures se déposent partout #Lubrizol (photos de J. Giet) pic.twitter.com/13IyvGylsM — France 3 Normandie (@f3htenormandie) September 26, 2019

Sur les quais rive droite de #Rouen, des traces d'hydrocarbures apparaissent suite à l'incendie toujours en cours de #Lubrizol @paris_normandie pic.twitter.com/7RfDDYcR9J — Brimont Dorothee (@dbrimont) September 26, 2019

Voici ce que donne la pluie suite à l incendie de lubrizol ce matin sur rouen #Lubrizol #rouen pic.twitter.com/sD7I4waYEF — jack nappier (@jack_nappier76) September 26, 2019

#Rouen #Incendie #Lubrizol #pollution trottoirs glissants, eau irisée : le nuage de fumée noire qui vient de l’incendie a déposé des traces d’ hydrocarbures au sol. pic.twitter.com/Kac68PXNdw — France 3 Normandie (@f3htenormandie) September 26, 2019

Notre journaliste Fabien Magnenou, envoyé spécial à Rouen et ses alentours, a également pu constater la présence de ces souillures.

Un employé d'Isneauville montre une trace de suie sur un véhicule de la mairie, vendredi 27 septembre 2019. (FABIEN MAGNENOU / FRANCEINFO)

Un champ de betteraves dans les environs de Rouen, vendredi 27 septembre 2019. (FABIEN MAGNENOU / FRANCEINFO)

Des traces noires ont également été repérées à plusieurs dizaines de kilomètres de Rouen, car le nuage de fumée s'est déplacé sous l'effet du vent.

Mdr la table de ma tante qui habite près d’Isneauville #Rouen #Lubrizol pic.twitter.com/r7B096J7SF — Force Rouge (@LauryneGirot) September 26, 2019

Ma voiture à 8h55. J’habite à plus de 15 kilomètres au nord de Rouen #Lubrizol pic.twitter.com/ct256jDZvH — Freddy Lamme (@freddylamme) September 26, 2019

#Pluie noire photographiée dans un élevage de chevaux près de #Buchy, à 35 km de l'incendie de l'usine de #Rouen #lubrisol. Les pluies vont cesser vers 18h dans cette zone. Crédit @élevage MyDarling pic.twitter.com/UvgtGFqeih — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) September 26, 2019

À 40km de #Rouen , on dirait des traces d'hydrocarbures dans les flaques d'eau. #lubrisol pic.twitter.com/ZA8N897N52 — Steph (@marst76) September 26, 2019

"La ville est clairement polluée par les suies", a reconnu la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, en déplacement à Rouen vendredi soir, ajoutant que "les premiers prélèvements sont plutôt rassurants sur le type de pollution subie par les riverains, qui sont surtout des irritants mais sans conséquences à long terme". De nouveaux résultats d'analyses doivent cependant être publiés samedi après-midi.