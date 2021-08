Grèce : l’île d’Eubée touchée par plusieurs incendies

L’île d’Eubée (Grèce) est en proie aux incendies dimanche 8 août. Les pompiers s’activent pour tenter de maîtriser les flammes et misent notamment sur plusieurs renforts venus de l’étranger.

Ce sont des images très inquiétantes. Dimanche 8 août, en Grèce, les flammes ont continué de ravager l’île d’Eubée. Il est impossible d’utiliser les canadairs dans certaines zones, les pompiers peinent donc à maîtriser les départs de feu. Les habitants s’unissent pour repousser les flammes alors que des dizaines de maisons ont brûlé. Plusieurs familles ont été forcées de fuir leur domicile.

Aucun répit depuis douze jours

Depuis près de douze jours, les nombreux départs de feu en Grèce ne laissent aucun répit aux pompiers. Malgré la venue de renforts venus de l’étranger, cela reste difficile de contrôler les incendies. La France annonce l’arrivée de 160 personnes et 50 véhicules supplémentaires en début de semaine. Au nord d’Athènes, grâce à un vent moins violent et une canicule qui s’apaise progressivement, le feu semble maîtrisé. Certains habitants retrouvent un paysage dévasté et réduit en cendre. Au total, 70 000 hectares sont partis en fumée. Un bilan qui s’avère pire que tous les incendies cumulés que la Grèce a connus lors des trois dernières années.