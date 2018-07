Grèce : un village menacé par les flammes

Sur la route qui mène à Corinthe, un ballet incessant d'hélicoptères et d'avions fait face aux feux qui ravagent la région. Des feux qui ont déjà détruit des maisons, des jardins et qui menacent sur les hauteurs encore plusieurs villages, comme celui de Liontari. L'incendie, qui semblait sous contrôle dans la nuit de mardi à mercredi, a repris de plus belle ce 25 juillet. Il n'est plus qu'à quelques mètres du village, derrière une crête, ce qui inquiète les habitants.

"On n'a aucun tuyau, ce bassin est inutilisable"

Ils avaient pourtant prévu cette situation : il y a 16 ans, ils avaient construit un bassin avec de l'eau, afin de protéger leur village. Mais personne ne peut aujourd'hui s'en servir : les habitants n'ont rien pour se défendre eux-mêmes : "Les différents maires ne s'en sont pas occupés, et aujourd'hui, on n'a aucun tuyau, ce bassin est inutilisable", résume un villageois. Ils doivent donc s'en remettre aux hélicoptères qui survolent la forêt, leur seul espoir pour que leur village, à son tour, ne parte pas en fumée.

