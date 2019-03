Espagne : les incendies ne faiblissent pas

Déjà trois jours que les pompiers tentent d'éteindre les incendies dans le nord de l'Espagne. "On essaye de couper l'avancée du feu, mais ce sont des prairies très sèches. N'importe quel coup de vent peut raviver les incendies. Rien qu'ici, on en a déjà eu 29", constate Miguel Blanco, pompier de la ville d'Oviedo.

Des événements inhabituels dans cette zone

Depuis dimanche, 300 pompiers et militaires sont mobilisés jour et nuit dans la région des Asturies. Mais les incendies son nombreux et les zones difficiles d'accès.

"L'Espagne fait régulièrement face à des incendies dévastateurs. Mais ce qui frappe, c'est que nous sommes au nord du pays, dans une zone habituellement très humide à la fin de l'hiver. Or une centaine d'incendies se sont déjà déclenchés ces trois derniers jours", précise Clément Le Goff, envoyé spécial sur place. Aucune victime n'est à déplorer. De la pluie est enfin annoncée pour mercredi.