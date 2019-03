Espagne : une centaine d'incendies dans le nord du pays

L'été est encore loin, mais l'Espagne connaît déjà des incendies, et doit faire face à l'apparition d'une centaine de foyers dans le nord de la péninsule. Ils sont attisés par le vent dont des pointes atteignent les 100 km/h, mais aussi par des températures élevées. Depuis deux nuits, les flammes se propagent et 300 pompiers sont mobilisés. Mardi 5 mars au matin, le sol était encore fumant et le feu est arrivé jusqu'aux portes d'un village.

Aucune victime recensée

"Je suis sortie de chez moi, j'étais très nerveuse parce qu'il y avait des flammes immenses sur la montagne. J'avais l'impression qu'elles ne s'arrêtaient plus, et qu'elles allaient atteindre notre village", raconte une habitante. Les soldats du feu et les militaires luttent, aidés dans les airs par des bombardiers d'eau. À cette heure, s'il n'y a aucun blessé, la situation est difficile à maîtriser.

