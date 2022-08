DIRECT. Incendies : les feux désormais "fixés" en Gironde, dans la Drôme et dans le Jura

Ce qu'il faut savoir

La fin du troisième épisode caniculaire de l'été et l'arrivée de pluies apportent un relatif répit aux pompiers face aux incendies, lundi 15 août, avec des feux désormais fixés en Gironde, dans la Drôme et dans le Jura. En Bretagne, l'incendie qui a parcouru 630 hectares dans la forêt de Brocéliande a également été déclaré "fixé" dimanche matin, comme dans le Maine-et-Loire. Entre la Lozère et l'Aveyron, autour du village aveyronnais de Mostuéjouls, la situation est "stabilisée", après une reprise "virulente" entre samedi et dimanche. Suivez notre direct.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, un suspect arrêté après deux départs de feu. Un homme a été interpellé dimanche soir dans la forêt de Chiberta à Anglet, dans les Pyrénées-Atlantiques, et placé en garde à vue, rapporte France Bleu Pays Basque lundi. Il est soupçonné d'être à l'origine de deux départs de feu, rapidement éteints.

Un incendie en cours dans les Pyrénées-Orientales. Un important incendie a débuté dans la nuit de dimanche à lundi à Caudiès-de-Fenouillèdes, au nord-ouest des Pyrénées-Orientales, brûlant 105 hectares de végétation, rapporte ce matin France Bleu Roussillon. Environ 180 pompiers sont déployés. Des renforts en provenance de l'Aude et de l'Hérault sont attendus.

A Landiras, les habitants peuvent enfin rentrer chez eux. En Gironde, six jours après la reprise du feu et après que 7 400 hectares ont brûlé, l'incendie est enfin fixé. Les habitants évacués ont pu rejoindre leur domicile. Mais l'incendie pourrait reprendre à tout moment, et les soldats du feu restent vigilants.

La création d'un ministère de la Protection civile est "plus que nécessaire", estime Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, selon qui ce ministère "permettrait d'avoir des informations simples et pragmatiques émanant d'un seul et même canal."

Dans le Jura, plus de 1 050 hectares de forêt réduits en cendres. Au total, quatre feux ont noirci les massifs de la Petite Montagne du Jura, dans le sud-est du département et pas moins de 1 050 hectares sont partis en fumée. "C'est historique", selon les autorités.