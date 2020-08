DIRECT. Incendie dans les Bouches-du-Rhône : 450 hectares de végétation brûlés, des évacuations en cours

Ce qu'il faut savoir

Le feu fait de nouveau rage dans les Bouches-du-Rhône. Un important incendie s'est déclaré à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Marseille, lundi 24 août, et a ravagé quelque 450 hectares de végétation. "Le feu très virulent progresse à trois kilomètres par heure", ont indiqué les pompiers. Quelque 900 soldats du feu sont mobilisés ainsi que sept avions Canadair, un Dash et un hélicoptère bombardier d'eau pour lutter contre le sinistre, qui touche les communes d'Istres, de Saint-Mitre-les-Remparts et de Port-de-Bouc. Des évacuations d'habitants sont en cours et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu sur place. Suivez notre direct.

Des gymnases ouverts pour accueillir les personnes évacuées. Le feu passant parfois près de zones urbanisées, les pompiers ont dû se déployer pour mettre en sécurité des habitations et des installations. Les résidents d'une maison de retraite ont ainsi été confinés par mesure de précaution. "Des habitations sont menacées par les flammes et des évacuations au sein d'un lotissement ont démarré peu avant 16 heures", ont précisé les pompiers sans préciser le nombre de ces évacuations. Des gymnases ont été ouverts pour accueillir les personnes évacuées à Istres, Martigues et Port-de-Bouc.

Les 24 massifs du département en "risque incendie très élevé". "Le vent souffle en rafales jusqu'à 70 kilomètres/heure mais devrait faiblir dans la nuit avant de tomber" mardi, ont-ils ajouté. L'ensemble des 24 massifs des Bouches-du-Rhône sont placés depuis ce week-end en "risque incendie très élevé" en raison de la chaleur et du vent, ce qui signifie notamment une interdiction d'accès pour le public.

Un précédent à Martigues début août. Dans la nuit du 4 au 5 août, un incendie avait ravagé plus de 1 000 hectares dans une zone très touristique de Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, ce qui avait nécessité l'évacuation, y compris par la mer, de plusieurs centaines de personnes.