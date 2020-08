DIRECT. Ardèche : un feu de forêt menace des habitations à Saint-Marcel-lès-Annonay

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #INCENDIES

: Bonjour @Alex. L'Ardèche a été placée en vigilance orange pour risque d'orages par Météo France. Mais pas sûr que cela aide les pompiers...au contraire. Le vent tourbillonnant rend la tâche encore plus difficile pour les soldats du feu. Et les avions (quatre canadairs et un DASH) ont dû repartir à cause de ces orages. Selon mes confrères de France Bleu Ardèche, vers 18h30, la pluie se faisait toujours attendre.

: Bonsoir Des orages prévus en Ardèche pour aider les pompiers?

: L'incendie entre Milhaud et Nîmes (Gard), aux abords de l'autoroute A9, n'est toujours pas maîtrisé. Une centaine de pompiers sont actuellement sur place. Plusieurs maisons ont été évacuées. Des cendres tombent actuellement sur le secteur situé entre Nîmes et Saint-Césaire. La circulation reste perturbée sur l'autoroute A9.

: Pour l'heure, 65 hectares de pins ont brûlé près de Saint-Marcel-les-Annonay. Notez par ailleurs que d'autres incendies, moins importants, sont aussi en cours en Ardèche, à Boucieu-le-Roi et Saint-Martin-de-Valamas. La foudre en est sans doute à l'origine, selon France Bleu Ardèche. Une centaine de pompiers supplémentaires luttent contre ces deux feux.

: Les habitants du quartier Concise sur les hauteurs de Saint-Marcel-les-Annonay sont en cours d'évacuation, selon France Bleu Ardèche. Une quinzaine de maisons et trente habitants sont concernés. Ces derniers ont été accueillis dans la salle des fêtes de la commune mise à leur disposition.

: 250 pompiers sont désormais mobilisés à Saint-Marcel-les-Annonay (Ardèche). Les pompiers ardéchois ont des renforts de leurs collègues drômois mais aussi de colonnes du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et du Doubs qui se dirigeaient plus au sud, mais on été détournées pour intervenir en Ardèche.

: Les orages qui arrivent sur l'Ardèche compliquent la tâche des pompiers engagés sur l'incendie de Saint-Marcel-les-Annonay. Et les avions (4 canadairs et 1 DASH) ont dû repartir en raison de ce risque d'orages, selon France Bleu Ardèche. Pour l'instant la pluie est espérée sur la zone... mais ne tombe pas encore.

: 🔴 L'impressionnante #vidéo de notre journaliste sur place : les Canadair en action pour combattre l'incendie 👇 #Incendie #Feu #Loire https://t.co/sRbB1nRq88



: Poussé par le vent, l'incendie, dont l'origine n'est pas encore déterminée, risque de se diriger vers le département voisin de la Loire. Voici quelques images des importantes fumées qui se dégagent.

: En Ardèche, près de Saint-Marcèl-lès-Annonay, des habitants arrosent leurs maisons pour les protéger de l'incendie qui s'est déclaré dans l'après-midi. Quelque 200 pompiers, appuyés par des Canadair, continuent de lutter contre ce feu de forêt qui a déjà détruit plusieurs dizaines d'hectares et menace des habitations.

: Il est 18 heures, l'heure de faire un rappel des principaux titres de l'actualité.



• # Météo France maintient 13 départements en alerte canicule, et placent désormais cinq d'entre eux en vigilance pour risque d'orages : le Rhône, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche et la Loire.

• 200 pompiers sont désormais mobilisés après le départ d'un incendie qui a déjà brûlé 60 hectares de végétation à Saint-Marcel-lès-Annonay (Ardèche). Un autre feu de broussailles est également en cours aux abords de l'autoroute A9 près de l'aire de Milhaud, au sud de Nîmes (Gard).



: L'incendie cours aux abords de l'autoroute A9 près de l'aire de Milhaud, au sud de Nîmes (Gard), n'est toujours pas maîtrisé. Le feu consume la végétation entre Milhaud et Nîmes (Gard), non loin de la zone industrielle de Saint-Césaire. Pour l'heure, une dizaine d'hectares ont brûlé. Plusieurs maisons ont été évacuées Une centaine de pompiers sont sur place. Il y a trois départs de feu distincts, selon France Bleu Gard. Trois Canadairs, un Dash et l'hélicoptère du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) opèrent actuellement sur place. L'autoroute A9 est bouchée sur plusieurs kilomètres en direction de Barcelone.







: Selon France Bleu Loire, le feu qui s'est déclaré à Saint-Marcel-lès-Annonay (Ardèche) se rapproche du département de la Loire. Une cinquantaine de pompiers de la Loire sont allés renforcer les équipes ardèchoises pour tenter de circonscrire cet incendie. Des patrouilles de gendarmes de la Loire sont prêtes à intervenir si jamais il fallait procéder aux évacuations des maisons et au blocage des routes. Les vents sont tournants et compliquent grandement le travail des pompiers et des forces de l'ordre.

: A Saint-Marcel-lès-Annonay, dans le nord de l'Ardèche, une centaine de sapeurs-pompiers continuent de lutter contre le feu : quinze hectares de résineux et un hangaront brûlé, selon France Bleu Ardèche. Plusieurs maisons seraient menacées par les flammes. Quatre canadairs viennent de débuter les largages d'eau sur la partie la plus pentue la colline. Un autre avion, un Dash, largue quant à lui un retardateur de flammes.

: Dans les commentaires, vous êtes plusieurs à nous interpeller après avoir constaté de la fumée dans les environs de Nîmes (Gard). Un incendie est en cours au niveau de l'aire de Milhaud (autoroute A9). Les pompiers du Gard sont en cours d'intervention, rapporte France 3 Occitanie.

: Bonjour FranceInfo, Incendie sur Nîmes Sud-Ouest également. Des nouvelles de votre côté ? Gros déploiement dans les airs ! Bon courage a tous ceux sur la route





: Un incendie en cours près de Nimes ??





: Bonjour @Hanko. Un incendie s'est déclaré en début d'après-midi à Saint-Marcel-lès-Annonay, dans le nord de l'Ardèche, rapportent mes confrères de France Bleu Ardèche. 70 sapeurs-pompiers tentent de lutter contre les flammes. Des pompiers de la Drôme sont également dépêchés sur place. Au moins dix hectares de broussailles et de résineux ont déjà brûlé. Des maisons pourraient être menacées. Le feu n'est pas circonscrit et pourrait se propager. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation dans ce live. C'est le deuxième gros feu de végétation en Ardèche en l'espace de deux jours, après l'incendie qui s'est déclaré hier à Saint-Péray, où douze hectares de végétation ont brûlé.

: Bonjour Connaissez vous l’origine du nuage de fumée en cours depuis plusieurs heures aux environs d’Annonay svp ?